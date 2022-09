La Nasa va tenter de dévier la trajectoire d’un astéroïde: comment suivre en direct?

Les dinosaures auraient sûrement aimé y penser. Les films de science-fiction, à l’image d’« Armageddon » ou plus récemment de « Don’t Look Up : Déni cosmique », l’envisagent eux depuis longtemps. Cette fois, la Nasa va enfin tenter ce qui n’a jamais été fait auparavant : dévier la trajectoire d’un astéroïde en projetant sur lui un vaisseau kamikaze. Un test de « défense planétaire », qui doit permettre de mieux protéger l’humanité face à une éventuelle menace future.

La mission Dart a décollé en novembre depuis la Californie. Après dix mois de voyage, le vaisseau doit frapper l’astéroïde Dimorphos à 23h14 GMT lundi (01h14 mardi en Belgique), à une vitesse de plus de 20.000 km/h. Le vaisseau n’est pas plus grand qu’une voiture, et sa cible fait environ 160 mètres de diamètre (la moitié de la hauteur de la Tour Eiffel).