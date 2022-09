Pommes et poires de Voglaire, jeux de cartes d’Arenberg

Un album de pomologie est la vedette de la vente des 7 et 8 octobre, parmi 810 lots, chez Damien Voglaire. Et Arenberg Auctions se met à jouer aux cartes, les 6, 7 et 8 octobre, c’est inattendu.

Le lot dont il est le plus fier pour cette vente ? Damien Voglaire n’hésite pas : l’Album de Pomologie par Alexandre Bivort, édité à Bruxelles par Deprez-Parent. « C’est un ouvrage très rare », nous dit-il. « Et la collection est complète. Elle a été publiée entre 1847 et 1851 et comporte 190 remarquables lithographies exécutées avec beaucoup de finesse et de réalisme. Les planches, coloriées à la main, ne représentent pas toujours des fruits parfaits ; ils peuvent être abîmés ou malades, démarche rare à cette époque où l’on recherchait la perfection. »

La plus grande partie des planches reproduit un grand nombre de variétés de pommes et de poires, mais aussi des raisins, des cerises, des framboises, etc. On ne connaît que quatre exemplaires complets. Dont celui-ci. C’est le lot 21, estimation 3.000 à 5.000 €. Il n’y a évidemment pas que ce magnifique livre. Damien Voglaire cite quelques autres favoris. On le laisse s’expliquer.