Quentin Mosimann, déjà responsable des musiques et de la production de l’album Mesdames de Grand Corps Malade, prouve une fois de plus sa capacité, avec ses beats et son piano, à adroitement se glisser dans les univers d’autres artistes. Les sept titres présents ont tous leur couleur, leur rythme. Les voix de Gaël, Fabien et Ben se marient rarement mais se succèdent dans une belle cohésion sur le mode de la confession, comme ce retour en enfance sur le très touchant Sous mes paupières ou le jeu de l’échange sur Besoin de rien. Le seul défaut de ce disque ? Il ne dure que vingt-neuf minutes !

Anouche Records.