L’éphémère groupe de Gaël Faye, Grand Corps Malade et Ben Mazué

Fabien et Gaël se connaissent depuis 2004, du temps où ils partageaient des scènes slam. Gaël et Ben ont fait connaissance en 2012. Ben et Fabien se sont croisés la première fois au festival de Risoul en 2013. Depuis, ils sont tous potes. Sur une idée de Fabien Marsaud dit Grand Corps Malade, ils se sont tous les trois réunis au studio La Fabrique de Saint-Rémy-de-Provence une semaine d’avril 2022. Mosimann s’est chargé des compos, Guillaume Poncelet de la réalisation et pour le carnet de bord, ils ont pu aussi compter sur les textes de Frédéric Perrot et les illustrations de Charlotte Mo. Résultat : Éphémère, un disque où les mots et les voix se répondent. Réunis dans un studio radio à Paris, tous les trois, via Zoom, ont répondu à nos questions.