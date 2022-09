«Qui est le Pigeon?»: Willy Demeyer recadre sèchement un journaliste français à propos du sacre de Remco Evenepoel

Ce dimanche matin, à l’heure où une bonne partie de la Belgique dormait encore, profitant de ce jour dominical pour se reposer un peu, Remco Evenepoel faisait trembler le monde du cyclisme. Après une nouvelle démonstration du gamin de Schepdael, la délégation belge ramenait un nouveau maillot arc-en-ciel de Wollongong, dix ans après le sacre de Philippe Gilbert.

Si, de notre côté de la frontière, on a toujours cru au potentiel du jeune homme, on ne peut pas dire que ce soit également le cas chez nos voisins français. La preuve avec le tweet d’un certain Florian Pigeon, journaliste sportif totalement méconnu travaillant pour Eurosport. Visiblement fin connaisseur de cyclisme, celui-ci a publié sur Twitter une photo de Roger Federer et Rafael Nadal en larmes lors de la Laver Cup, avec la légende : « La Belgique au réveil demain matin quand ni Van Aert, ni Evenepoel ne seront sur le podium à Wollongong. »

Sauf que, pas de chance pour ce grand pronostiqueur, Remco Evenepoel a tenu son rang et a brillamment remporté cette course. Logiquement, de nombreux Belges n’ont pas hésité à ressortir ce tweet digne de Nostradamus. C’est notamment le cas de Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège. Le socialiste n’a pas hésité à répondre : « Qui est le Pigeon ce matin ? », en référence au nom de famille de ce grand journaliste sportif. Ce dernier a ensuite répondu que c’était simplement une blague, préférant passer pour un humoriste raté plutôt que pour un Français frustré de la réussite de ses voisins…