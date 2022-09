Julian Lage «View with a room»

Julian Lage plus Bill Frisell, ce ne pouvait donner que des étincelles. Mais sans que ce soit un feu d’artifice, oh la belle bleue, oh la belle verte ! Pas d’esbroufe dans cet album, pas de show. Rien que quatre musiciens qui donnent le meilleur d’eux-mêmes. C’est un jazz imprégné de folk, de rock, de blues, d’african-american music. Avec une base rythmique étonnante, un Bill Frisell champion de l’atmosphère, du dessin, des arabesques et un Julian Lage impeccable, léger et romantique, chaud et enthousiasmant. Une musique qui nous entraîne dans les nuages. Ecoutez surtout Auditorium, Chavez, Let every room sing. Mais tout est beau dans cet album au titre clin d’œil au film de James Ivory.

Blue Note