Essoufflé, Eden Hazard n’a plus le même impact

Les deux matches contre le pays de Galles et aux Pays-Bas ont permis au Brainois de retrouver du temps de jeu, mais son manque d’impact dans le secteur offensif soulève certaines questions. A-t-il encore assez de souffle pour porter les Diables ?

Les deux derniers rendez-vous du mois de septembre avant l’annonce de la liste des 26 qui iront au Qatar ont livré leur lot d’enseignements. Pour les ultimes rêveurs qui espèrent voir leur nom couché sur les petits papiers de Roberto Martinez, mais aussi pour ceux qui savent qu’ils feront quoi qu’il arrive partie du voyage. Comme la grande majorité du noyau des Diables, Eden Hazard sait que son sélectionneur ne le lâchera pas au dernier moment, que leur relation est plus forte que les mises sur le banc hebdomadaires à Madrid et que son talent, éternel celui-là, le fera toujours passer avant les autres. Un constat tuant presque dans l’œuf les nombreuses interrogations qu’ont soulevé ses prestations face au pays de Galles et aux Pays-Bas, avec une question que l’on ose à peine poser du bout des lèvres : Eden Hazard a-t-il encore sa place dans le onze de base de notre équipe nationale ?