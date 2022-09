Ruben Östlund à propos de «Triangle of Sadness»: «Comment construisons-nous une société ensemble?»

Dans son prochain film, Ruben Östlund parlera du secteur des loisirs qui ne fonctionne plus. A moins que l’actualité politique de la Suède (1) l’inspire différemment. Avec Triangle of Sadness, il confronte marxisme et capitalisme tout en nous embarquant à bord d’une croisière de luxe. C’est mordant, vomissant et jouissif. De film en film, il change de décor centre commercial (Play), station de ski (Snow Therapy), galerie d’art (The square) et yacht de luxe (Triangle of Sadness) avec une obsession : la responsabilité de chacun.

Au début du film, la conversation entre le capitaine et un oligarque russe à propos de Marx est surréaliste…