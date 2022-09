Podcast – Télétravail et facture d’énergie: qui va passer à la caisse?

Par Sandrine Puissant Publié le 26/09/2022 à 17:28 Temps de lecture: 1 min

Un Belge sur trois preste au moins un jour de travail par semaine de chez lui. Mais cette année, travailler à la maison durant les mois les plus froids risque bien de faire chauffer votre portefeuille. Les hausses faramineuses des prix du gaz et de l’électricité vont-elles mettre fin au télétravail ? Qui va passer à la caisse entre vous et votre employeur ? On examine tout ça avec Amandine Cloot, journaliste au service économie.

