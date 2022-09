«Harry Potter»: ce que révèlent les mémoires d’Alan Rickman sur le tournage de la saga

27 de ses journaux intimes vont être réunis dans un livre, Madly, Deeply, The Alan Rickman Diaries , qui sortira le 4 octobre. Ces carnets couvrent 25 ans de la vie de l’acteur et regorgent de pensées sur des sujets riches et variés, telles que des réflexions sur la politique, sur ses proches, des critiques théâtrales ou encore des avis sur des jeux d’acteur et des anecdotes de tournage.

On apprend notamment que l’acteur a été diagnostiqué en 2005, avant de commencer le tournage du cinquième opus, Harry Potter et l’Ordre du Phoenix. Après avoir hésité, l’acteur avait décidé de poursuivre l’aventure. « Enfin dit oui à HP [Harry Potter] 5. La sensation n’est ni positive ni négative. L’argument qui l’a emporté est celui-ci : “Il faut aller jusqu’au bout. C’est notre histoire”. »

Ce rôle, il l’incarnera jusqu’à la fin. « Je réalise que dès que l’anneau et le costume [de Rogue] sont enfilés, quelque chose se passe. Etre bavard, souriant, ouvert me devient étranger. Le personnage me rétrécit, me resserre. Ce ne sont pas de très bonnes qualités sur un plateau de tournage. Je n’ai jamais été aussi peu communicatif avec une équipe. Heureusement, Dan [Radcliffe] remplit ce rôle avec aisance et charme. Et la jeunesse. »

Dès 2007, il découvre le destin réservé à son personnage grâce au dernier tome écrit par J.K. Rowling. A ce sujet, il écrit : « J’ai fini de lire le dernier livre de Harry Potter . Rogue meurt héroïquement, Potter le décrit à ses enfants comme l’un des hommes les plus courageux qu’il ait jamais connu et appelle son fils Albus Severus. Ce fut un véritable rite de passage. Lapetite information de Jo Rowling il y a sept ans – “Rogue aimait Lily” – m’avait donné un indice pour me faire attendre. »

Il révèle également ce qu’il pense de ses collègues. A propose de Daniel Radcliffe, il écrit : « Il est si concentré maintenant. Sérieux et concentré – mais avec un sens de l’humour. Je ne pense toujours pas qu’il soit vraiment un acteur, mais il va sans aucun doute réaliser/produire. Et il bénéficie d’un soutien si calme et si digne de la part de ses parents. » Le comportement des trois jeunes acteurs semble parfois irriter Alan Rickman. « Ces enfants ont besoin d’être dirigés. Ils ne connaissent pas leur texte et la diction d’Emma [Watson] ressemble à de l’Albanais par moments. De plus, ma soi-disant répétition se fait avec une doublure qui est française », peste-t-il.