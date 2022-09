Mobilisation, centrale nucléaire, victimes… tout comprendre sur la situation à l’est de l’Ukraine (carte)

Les combats continuent dans l’est de l’Ukraine, notamment dans les régions de Longansk et Donetsk. Le point avec en carte et en infographie.

Alors que la Russie a commencé la mobilisation des réservistes pour aller combattre, les affrontements se poursuivent dans l’est de l’Ukraine, notamment dans les régions de Longansk et Donetsk.

Les régions de de Longansk et Donetsk sont des zones particulièrement sensibles depuis l’annonce des territoires séparatistes prorusses et de la Russie d’organiser des référendums afin d’intégrer la Russie. Moscou a commencé à faire voter dans le cadre de ses « référendums » d’annexion de régions ukrainiennes que les troupes russes contrôlent entièrement ou en partie. Les votes, qui ont débuté vendredi et doivent s’achever le 27 septembre dans les régions séparatistes de Donetsk et Lougansk, et dans des zones sous occupation russe dans les régions de Kherson et Zaporijia.