Attention médiatique, Tour de France: après son sacre mondial, Remco Evenepoel va devoir apprendre à gérer sa nouvelle vie

La Remco mania, apparue en plein Tour d’Espagne, est devenue un véritable ouragan, déferlant partout où le jeune champion pose le moindre orteil. L’ampleur et l’intensité du phénomène sont d’ailleurs telles qu’il pourrait être classé en ordre utile sur l’Échelle Saffir-Simpson. L’image est volontairement forcée, mais traduit à merveille ce que vit le garçon de Schepdaal depuis son sacre à Wollongong. Et annonce déjà ce qui l’attend, dès son retour prévu sur le sol belge mardi après-midi. Hommages, réceptions et mises à l’honneur se multiplieront dans les prochains jours. Comme les demandes externes, en tout genre. Avant de prendre un peu de repos, auprès de sa fiancée Oumi, pour décompresser, déconnecter et déjà préparer la prochaine saison.