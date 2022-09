Affaire Van Quickenborne: l’enquête se poursuit «tous azimuts», en attendant la remise de quatre suspects

Mandat d’arrêt européen

En tout état de cause, l’audition de ces quatre hommes sur le fond du dossier ne pourra se faire que dans plusieurs semaines. Ce qui n’empêche pas le parquet fédéral, le juge d’instruction et les enquêteurs de faire progresser leurs investigations : on pense à des vérifications de téléphonie, de perquisitions aux domiciles des suspects ou dans leur environnement… Exemple ? Les enquêteurs vont tâcher de vérifier si un lien matériel peut être établi entre la voiture volée, retrouvée vendredi matin chargée d’une arme automatique et d’un bidon d’essence près du domicile du ministre, et les quatre Néerlandais contrôlés (par hasard) jeudi après-midi non loin de là. Trois d’entre eux ont été arrêtés à La Haye dans la nuit de vendredi à samedi, le quatrième a été interpellé dimanche après-midi.

Rendez-vous annulés

Jeudi passé, le procureur fédéral avait informé le vice-Premier et ministre de la Justice Open VLD d’un projet violent le concernant, émanant d’un groupe criminel actif dans le trafic de drogue. Simultanément, quatre Néerlandais ont été contrôlés non loin du domicile de Vincent Van Quickenborne, à Courtrai. Le lendemain, la police a découvert une Renault Mégane volée dans le quartier, avec à bord cette arme de type kalachnikov et de quoi incendier le véhicule. Le ministre a lui-même avoué avoir échappé de justesse à une tentative d’enlèvement.

Depuis, Vincent Van Quickenborne et sa famille ont été placés sous protection rapprochée et mis en lieu sûr. L’agenda ministériel a été fortement allégé et le ministre de la Justice devrait rester sous protection un certain temps. Pour preuve ? Ce lundi après-midi était prévue une réunion spéciale à la Chambre, une commission réunie de l’Intérieur et de la Justice, dont M. Van Quickenborne était le protagoniste. Elle a été annulée en début de matinée, reportée à une date inconnue.