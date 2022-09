Vogue Trio live à Flagey

Hypnote Records Disponible le 7 octobre

Giuseppe Millaci à la contrebasse, Lionel Beuvens à la batterie et Amaury Faye au piano ont enregistré ce disque au studio 4 de Flagey, à Bruxelles, le 26 septembre 2020. Un set bien balancé où chacun apporte sa richesse et sa complicité. il y a une belle osmose dans le trio, due évidemment aux années de scènes prestées ensemble, mais aussi au respect et à l’écoute de chacun. Morceaux explosifs, des ballades, solo de contrebasse, bossa-nova, là aussi l’équilibre est réalisé dans les sonorités, les tempos, les climats. De l’excellente musique à écouter chez soi. Mais aussi à voir sur scène : le trio est à la Jazz Station de Saint-Josse le samedi 1er octobre à 18 heures.