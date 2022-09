Enseignement supérieur: avec le futur calendrier académique, la rentrée se fera fin août

Sous l’impulsion de la ministre Valérie Glatigny, les acteurs de l’enseignement supérieur, des sports et de la jeunesse sont arrivés à un premier consensus autour du futur calendrier académique.

Des balises ont pu se dégager concernant l’adaptation des rythmes scolaires académiques. » Après le pavé dans la mare jeté par le recteur de l’UCLouvain Vincent Blondel, la ministre de l’Enseignement supérieur a tenu à rectifier le tir. Pressée par l’instauration du nouveau calendrier scolaire dans l’enseignement obligatoire, Valérie Glatigny (MR) avait mandaté l’Académie de recherches et d’enseignement supérieur (Ares) de se pencher sur l’adaptation des rythmes dans l’enseignement supérieur (universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts). Le groupe de travail composé d’acteurs de l’enseignement supérieur, de représentants étudiants, de représentants des secteurs du sport et de la jeunesse s’est réuni vendredi pour faire émerger un début de consensus.