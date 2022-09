Diables rouges: Onana a tiré son épingle du jeu, Mertens en position délicate

S’ils ont été marqués par les débuts de Zeno Debast en tant que Diable, les matches contre le pays de Galles et aux Pays-Bas ont permis à Roberto Martinez de jauger son groupe une dernière fois avant sa liste pour le Mondial. Certains comme Onana ont marqué des points alors que d’autres comme Mertens peuvent s’inquiéter.

Les dés sont jetés. Ou presque. Le 10 novembre, Roberto Martinez dévoilera sa sélection de 26 joueurs pour représenter la Belgique à la Coupe du monde au Qatar. Et les joueurs n’auront plus l’occasion de se mettre en avant avec le maillot national, les deux derniers matches face aux pays de Galles et aux Pays-Bas étant derrière eux.

Désormais, c’est via leurs performances en club que les joueurs belges peuvent encore faire pencher la balance en leur faveur dans les semaines à venir. Si cela n’empêchera pas de dormir de nombreux cadres de la sélection nationale assurés d’être au rendez-vous du Qatar s’ils sont physiquement aptes, de nombreux éléments du noyau sont dans le doute et ignorent s’ils seront ou non du voyage pour le Mondial.