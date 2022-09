La «mobilisation partielle» en Russie: entre désorganisation et contestation

L’un a hésité et, finalement, a décidé de rester. L’autre veut partir mais cherche désespérément une voie ouverte. Arsenï et Piotr ont tous les deux la quarantaine passée et aucune expérience militaire. Ces deux Moscovites ne figurent donc pas a priori dans la liste d’hommes de la première vague de « mobilisation partielle » décrétée mercredi dernier par Vladimir Poutine. Mais, depuis le tonitruant discours télévisé du chef du Kremlin pour poursuivre « l’opération militaire spéciale » en Ukraine, selon les litotes officielles, Arsenï et Piotr vivent en plein doute. D’autant plus que l’organisation de la mobilisation a été très chaotique. Dans une rare réaction d’autocritique, les autorités ont reconnu des « erreurs » après le tollé suscité par la convocation d’hommes censés être exemptés.