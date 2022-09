Rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo: la presse portugaise dézingue le joueur de Manchester United

Les temps sont durs pour Cristiano Ronaldo. Depuis son retour à Manchester United, la star portugaise semble de plus en plus sur le déclin. Et l’arrivée d’Erik Ten Hag à la tête de l’équipe mancunienne n’a pas arrangé les choses, bien au contraire. La preuve en est, depuis le début de la saison, l’ancien du Real Madrid n’a été titulaire qu’à une seule reprise en Premier League. C’était lors de la lourde défaite à Brentford (4-0), lors de la deuxième journée. Depuis, le Portugais doit se contenter des fins de matches pour montrer qu’il n’a rien perdu de son talent.

En effet, du côté lusitanien, la presse commence à perdre patience concernant Cristiano Ronaldo. Ce lundi, le quotidien A Bola, journal le plus vendu du pays, consacrait même sa Une au joueur de Manchester United. Et on ne peut pas dire qu’elle était très flatteuse pour ce dernier… Aux côtés de la photo du capitaine de la sélection, le quotidien n’a pas hésité à lancer un appel à Fernando Santos. « Moins de Ronaldo, plus de Portugal ! CR7 perd son influence sur la sélection, la preuve en chiffres. » Pointant notamment un volume de jeu réduit et une efficacité en baisse, le journal demande même à le voir débuter sur le banc face à l’Espagne, ce mardi soir…