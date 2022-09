«Ticket to Paradise»: les voies de l’amour sont… incompréhensibles!

Georgia et David ont divorcé depuis un bon moment mais se retrouvent à bord du même vol en direction de Bali où leur fille, Lily, va se marier. Elle a eu le coup de foudre, leur a-t-elle expliqué. Eux n’y croient pas trop et sont déterminés à saboter cette future union, de sorte que Lily ne fasse pas la même erreur qu’ils disent avoir commis 25 ans plus tôt… Voilà le point de départ de cette comédie romantique signée Ol Parker, réalisateur de Mamma Mia Here We Go Again (la suite de Mamma Mia ! ), scénariste notamment de l’attachant Indian Palace alias The Best Exotic Marigold Hotel (ainsi que de sa suite), et entre parenthèses époux de l’actrice Thandie Newton.