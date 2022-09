«À propos», le podcast du Soir du 27 septembre: affaire Van Quickenborne, coûts du télétravail…

Par Sandrine Puissant et Pierre Fagnart Publié le 27/09/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

Quatre hommes arrêtés, le ministre de la Justice placé en lieu sûr… L’enquête continue après la tentative d’enlèvement qui visait Vincent Van Quickenborne. On fait le point sur cette histoire qui mêle trafic de stupéfiants et grand banditisme avec Arthur Sente et Louis Colart, spécialistes des questions de police et de justice.

Un Belge sur trois preste au moins un jour de travail par semaine de chez lui. Mais cette année, travailler à la maison durant les mois les plus froids risque bien de faire chauffer votre portefeuille. Les hausses faramineuses des prix du gaz et de l’électricité vont-elles mettre fin au télétravail ? Qui va passer à la caisse entre vous et votre employeur ? On examine tout ça avec Amandine Cloot, journaliste au service économie.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict).

Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be