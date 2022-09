Podcast – Que fait la Belgique pour lutter contre le narcotrafic?

Quatre hommes arrêtés, le ministre de la justice placé en lieu sûr, l’enquête continue après la tentative d’enlèvement qui visait Vincent Van Quickenborne. On fait le point sur cette histoire qui mêle trafic de stupéfiants et grand banditisme avec Arthur Sente et Louis Colart, spécialistes des questions de police justice. On revient sur les faits mais on se demande également ce que notre pays peut faire pour lutter contre le trafic de stupéfiants.

