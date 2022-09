D’autres sanctions pourraient tomber pour Mathieu van der Poel: Alpecin-Deceuninck veut avoir accès au dossier complet

Alpecin-Deceuninck veut avoir accès au dossier complet et désire s’entretenir avec Mathieu van der Poel, ainsi qu’avec les personnes impliquées de la délégation néerlandaise, après l’incident survenu dans la nuit de samedi à dimanche, à quelques heures de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme de Wollongong, en Australie. « Nous déterminerons ensuite les mesures à prendre », a écrit la formation belge dans un communiqué publié lundi.

« Nous avons pris actes des événements de ces dernières 48 heures. Il est clair que cette histoire porte préjudice à tout le monde, ce que nous ne pouvons que regretter », a ajouté Alpecin-Fenix. « Au départ, nous voulions fournir une aide juridique sur place à Mathieu van der Poel pour qu’il puisse revenir le plus vite possible. Désormais, nous voulons obtenir une vue complète sur les faits, notamment en consultant le dossier et en parlant avec Mathieu van der Poel et les personnes impliquées du Team NL », a ajouté l’équipe belge.