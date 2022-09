Remco Evenepoel va étrenner son maillot arc-en-ciel sur Binche-Chimay-Binche le 4 octobre

Remco Evenepoel sera donc au départ, à l’instar de Philippe Gilbert (Lotto Soudal), dernier champion du monde belge il y a 10 ans à Valkenburg et qui disputera là sa dernière course sur le sol belge.

Cette course mettra, comme le veut la tradition, un terme à la saison cycliste professionnelle en Wallonie. La course binchoise masculine sera assortie de la deuxième édition de « Binche-Chimay-Binche » des dames. Le Néerlandais Dany Van Poppel et la Belge Sara van de Vel s’étaient imposés en 2021.

Le cyclisme retrouvera le cœur de la Cité du Gille, trois mois après le passage du Tour de France le 7 juillet entre Binche et Longwy (Fra). Le rendez-vous, appelé « Binche-Tournai-Tourna » jusqu’en 2014, portera à nouveau le sous-titre de « Mémorial Frank Vandenbroucke », en mémoire du regretté coureur de Ploegsteert qui s’était imposé en 1996 avant une interruption de l’organisation de 1997 à 2009.

Outre Evenepoel et Gilbert, qui disputera encore Paris-Bourges le 6 octobre et Paris-Tours le 8 octobre avant de mettre un point final à sa carrière de coureur professionnel, Victor Campenaerts est également annoncé dans les rangs de Lotto-Soudal. Greg Van Avermaet et Marc Sarreau sont annoncés chez AG2R-Citroën, Dries De Bondt chez Alpecin-Deceuninck, Tom van Asbroeck, vainqueur à Binche en 2019, et Jenthe Biermans chez Istrael-Premier Tech, Adrien Petit, Loïc Vliegen et Dimitri Claeys chez Intermarché-Wanty-Groupe Gobert Matériaux ou encore Edward Theuns chez Trek-Segafredo.