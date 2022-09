La BNB dans le rouge: comment est-ce possible?

La Banque nationale (BNB) s’attend à réaliser des pertes cette année et les suivantes. Elle ne sera pas la seule banque centrale de la zone euro dans cette situation. Comment en est-on arrivé là ? Et est-ce grave, docteur ?

La Banque nationale de Belgique – la BNB ou, mieux, la Banque, avec un « b » majuscule pour signifier qu’elle est la banque des banques – va accuser des pertes cette année et les suivantes. L’institution a publié mercredi passé un « avertissement sur résultats »… comme une banale entreprise privée.

La Banque – c’est une particularité belge – est en effet cotée en Bourse ; et son capital est détenu pour moitié par des actionnaires privés. Cela, cependant, n’a pas d’influence sur ses missions : veiller à la stabilité du système bancaire et financier et contribuer à la mise en œuvre de la politique monétaire de la zone euro, sous l’égide de la Banque centrale européenne (BCE).