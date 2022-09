C’est officiel: Dieumerci Mbokani débarque au SK Beveren (vidéo)

Beveren est 5e dans l’antichambre de l’élite du football belge, à 3 points du Lierse. L’équipe entraînée par Wim De Decker défiera d’ailleurs les Lierrois dimanche lors de la 7e journée.

Mbokani, qui portera le N.70 au Freethiel, était sans club depuis la fin de son aventure au Koweït Sporting Club au début de l’été. En Belgique, Mbokani a évolué à Anderlecht (2006-2007 et 2011-2013) ainsi qu’au Standard (2007-2010) et à l’Antwerp (2018-2021). A l’étranger, il a porté les couleurs de l’AS Monaco (2010-2011), Wolfsburg (2011), du Dynamo Kiev (2013-2015 et 2017-2018), de Norwich (2015-2016) et de Hull City (2016-2017).