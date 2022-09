Lage, Winston, Added...: les cinq disques à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Julian Lage «View with a room»

Blue Note

Pas d’esbroufe dans cet album, pas de show. Rien que quatre musiciens qui donnent le meilleur d’eux-mêmes. C’est un jazz imprégné de folk, de rock, de blues, d’african-american music. Avec une base rythmique étonnante, un Bill Frisell champion de l’atmosphère, du dessin, des arabesques et un Julian Lage impeccable, léger et romantique, chaud et enthousiasmant.

Charlie Winston «As I Am».