L’après Federer est lancé: Novak Djokovic veut reprendre la main

Le tennis mondial redescend doucement de son nuage d’émotions qui a tant fait pleurer Londres, ce week-end. On entame donc, ici, la première semaine de l’après Federer… Et c’est le nouveau tournoi de Tel Aviv (ATP 250) qui prend la lumière avec, tout en haut de son tableau, un Novak Djokovic prêt à rebondir. Enfin, du moins, si son poignet droit le lui permet. Car entre tous les hommages rendus au Maestro suisse, les observateurs ont tous noté que le Serbe était d’emblée revenu en force, samedi, lors de cette Laver Cup, avec une victoire impressionnante (6-1, 6-3 !) contre Frances Tiafoe, pourtant l’un des joueurs en forme du moment. Novak Djokovic n’avait plus joué depuis sa victoire à Wimbledon, soit le 10 juillet dernier. Il enchaînait même par un succès en double, aux côtés de Berrettini, contre la paire favorite Sock/De Minaur. Un retour aux affaires pétaradant, après deux mois et demi d’absence forcée : toujours ce refus du vaccin anti-covid qui lui a fait rater toute la tournée américaine.