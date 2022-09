Liège: de la friture sur la ligne au sein de la majorité

La mèche a été allumée par les conseillers MR, hors membres du collège communal, emmenés par la députée wallonne Diana Nikolic, qui se sont fendus la semaine dernière d’une lettre au bourgmestre réclamant des comptes sur la salle de consommation de drogue, dite salle à moindre risque (SCMR), ouverte à Liège en 2018. « Nous constatons une recrudescence de l’utilisation de drogues en rue et nous avons interrogé le bourgmestre sur le rôle de la salle dans ce dispositif. Elle nous a été présentée comme la solution, avec un objectif sanitaire mais aussi d’apaisement de l’espace public, le deal devant diminuer en rue. Or, là, on n’y est pas ! La présence de la drogue en rue nuit à l’attractivité, à l’image de la ville et au sentiment de sécurité. On demande donc une évaluation objective, car on a l’impression que cette salle nourrit le phénomène de la toxicomanie plutôt que lutter contre. »