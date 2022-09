Elections en Italie: en Europe, extrême droite et droite radicale en ordre dispersé (carte interactive)

La présence de l’extrême droite reste modeste au sein des parlements. Et elle a essuyé diverses défaites récemment.

L’implacable victoire de Giorgia Meloni marque-t-elle une irrésistible poussée de l’extrême droite sur le continent européen ? Ce serait tentant de l’affirmer, surtout si l’on prend en considération le récent succès des mal nommés Démocrates de Suède, devenus faiseurs de roi à Stockholm.

Or, si l’on dézoome et que l’on observe les résultats des derniers scrutins dans une poignée de pays européens, la présence de l’extrême droite reste modeste au sein des parlements. Et elle a essuyé diverses défaites récemment, tant en Allemagne qu’en Norvège ou en Slovénie.

Seuls deux pays explosent les compteurs : la Hongrie, où Viktor Orban, chantre de la « démocratie illibérale », avec son parti Fidesz, a rempilé pour un nouveau mandat de Premier ministre lors d’élections entachées par des irrégularités. En Pologne, le parti au pouvoir, PiS, profite d’une assise solide au parlement.