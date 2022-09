Quand Josh Wander, le propriétaire du Standard, situe un club qui lui appartient... au mauvais endroit

Après plusieurs saisons de galère et de tensions avec la direction, les supporters du Standard ont accueilli le groupe 777 Partners à bras grands ouverts. Bien heureux de se débarrasser de la mauvaise gestion (et c’est un euphémisme) du trio Bruno Venanzi-Alexandre Grosjean-Benjamin Nicaise, les fans des Rouches étaient impatients de voir à quelle sauce leur club allait être mangé par le fonds d’investissement américain. Et, pour le moment, le résultat plaît aux Liégeois. Sur le terrain, les hommes de Ronny Deila affichent de bien plus belles couleurs que ces derniers mois, tandis qu’en coulisses, le matricule 16 semble bien stable et plus sain financièrement.

Toutefois, le Standard n’est pas la seule préoccupation de Josh Wander et de sa clique. En effet, le groupe américain affirme vouloir s’inspirer du modèle Red Bull, qui possède notamment les clubs de Leipzig, Salzbourg ou encore New York. Comme Don Dransfield, CEO du Football Group, l’a récemment expliqué lors d’une entrevue avec la Famille des Rouches, 777 Partners est toujours à la recherche de clubs à reprendre. Ils viseraient le nombre de huit, en sachant qu’ils en possèdent déjà la moitié : Genoa (Italie), Vasco de Gama (Brésil), le Standard de Liège et, plus récemment, le Red Star (France).