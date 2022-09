La Belgique sous l’influence de courants polaires frais et instables: les prévisions météo région par région

Ce soir et cette nuit, le temps sera très variable avec des averses parfois intenses et éventuellement ponctuées de quelques coups de tonnerre, surtout sur l’ouest et le nord du pays. Les minima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés à la mer. Le vent sera modéré à assez fort, et à la mer parfois fort, et virera au secteur ouest à nord-ouest sur l’ensemble du territoire. Les rafales pourront atteindre des valeurs de 55 km/h dans l’intérieur du pays et de 70 km/h à la côte.

Demain, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des averses en beaucoup d’endroits. Celles ci seront localement assez soutenues et accompagnées de quelques coups de tonnerre. Il fera plutôt frais avec des maxima de 8 degrés en Ardenne à 13 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur ouest avec des rafales de 55 km/h.

Durant la nuit de mardi à mercredi, un temps variable avec de régulières averses resteront au programme. Les minima s’échelonneront de 5 degrés en Ardenne à 9 degrés à la côte, sous un vent généralement modéré de sud-ouest à ouest.