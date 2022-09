France: entre 10 ºC et 13 ºC dans une école, les parents d’élèves se mobilisent

Des enfants de 2 et 5 ans n’ont pas à se retrouver dans le froid. Cela me met en colère », s’emporte Mégane Le Govic, mère de cinq enfants, dont un garçon de 4 ans, inscrit en deuxième maternelle à l’école maternelle du Bois Bohy, à Évreux, dans un village de Normandie.

Il faut dire que depuis une semaine, la température relevée chaque matin dans les classes oscille entre 11 º C et 13 º C. Qui plus est dans des préfabriqués vétustes et mal isolés.

Climat digne et acceptable

Résultat : « Les enfants de plusieurs classes se retrouvent dans la salle de motricité, en manteaux », poursuit la mère de famille. Elle observe depuis quelques jours une multiplication des cas de gastro-entérite et de rhino-pharyngite au sein de l’école.

«En temps normal, les élèves ne sont pas malades dès le mois de septembre» complète Audrey Gautier, la présidente de l’association « En route pour les écoliers de J3B ». Elle a relayé l’appel à la mobilisation sur son compte Facebook.

« Il est nécessaire que nos enfants reçoivent un enseignement dans un climat digne et acceptable, et que la municipalité comprenne que les enfants entre 2 et 5 ans ont besoin de ce chauffage. Nous ne demandons pas une température excessive, simplement qu’elle soit digne », font savoir les parents d’élèves dans un communiqué de presse.