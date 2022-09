Dieumerci Mbokani veut relancer Beveren

L’épilogue est survenu lundi en début de soirée, sans la moindre surprise. Après avoir satisfait, de 11 à 15 heures, aux traditionnels tests physiques et médicaux d’usage, Dieumerci Mbokani, accompagné de Charbel Ersoy, présent au Freethiel pour défendre ses intérêts, a apposé sur le coup de 17 heures sa signature au bas d’un contrat le liant pour une saison, assortie d’une autre en option, à Beveren, actuel 5e de Challenger Pro League. L’issue ne faisait plus aucun doute dès l’instant où l’attaquant congolais avait repoussé toutes les avances du RWDM, qui n’a jamais voulu lâcher prise, et où la piste menant au RFC Seraing, aux moyens financiers limités et en plein questionnement par rapport au rôle que Mbokani pouvait encore jouer, avait été rapidement refermée.