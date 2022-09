«Il a remis de l’ordre au Standard», «J’aurais aimé l’avoir comme entraîneur»: Jelle Van Damme et Oguchi Onyewu sous le charme de Ronny Deila

Jelle Van Damme : « J’aurais aimé l’avoir comme entraîneur »

Auteur de 205 matches avec le Standard, Jelle Van Damme fait partie de la catégorie de ceux qui savent de quoi ils parlent quand il s’agit d’évoquer Sclessin. Un ancien satisfait de l’arrivée de Ronny Deila mais aussi du retour en grâce des Rouches…

C’est à la sortie du match des légendes remporté par le Standard sur la pelouse de Gand que le grand Jelle se dresse face à nous avec un physique presque inchangé par rapport à sa période de footballeur. « Mon corps est un outil de travail que je dois conserver dans la meilleure forme possible. Et puis, c’est plus beau d’être ainsi non ? »