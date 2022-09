La nouvelle reine consort Camilla rompt avec une grande tradition de la monarchie

Camilla, la nouvelle reine consort du Royaume-Uni, peut désormais prendre des décisons concernant l’organisation du Palais. Mais elle peut également décider de perpétuer ou non certaines traditions.

Cette décision acte la fin d’une époque au Palais de Buckingham. Elizabeth II était très proche de ses dames de compagnie, qui la suivaient partout dans chacun de ses déplacements. Ces dernières ont parfois servi la Reine pendant plus de 60 ans et on a pu apercevoir certaines d’entre elles dans le cortège funèbre lors des funérailles.

Organisation, habillage, toilette

En effet, les dames de compagnie sont les assistantes personnelles de la souveraine. Leurs tâches sont multiples : elles gèrent autant les questions d’organisation liées à la fonction royale comme la tenue de l’agenda, que les tâches liées à la toilette : préparation d’un bain, soin des cheveux ou encore confection de vêtements.