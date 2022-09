Italie: attention à ne pas défier trop longtemps l’Histoire

Une élection italienne « sans surprise » ? Les résultats sont dans la ligne de ce qui avait été prévu par les sondages : quelque 26 % pour Fratelli d’Italia et une majorité à la Chambre et au Sénat avec ses deux partenaires. Mais avant de passer à autre chose – soit la suite, qui s’annonce très compliquée, que ce soit la formation du gouvernement, la solidité de la future coalition, la coexistence avec les partenaires de l’Union européenne, etc . – et avant de mettre le terme post-fasciste entre parenthèses à chaque fois que nous évoquerons ce parti au pouvoir, on se doit de s’arrêter et de se rappeler.