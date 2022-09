Météo: de la pluie ce mardi, avant le retour du soleil en fin de semaine

Mercredi, l’Ardenne sera marquée par des nuages bas, mais les autres régions connaîtront des éclaircies assez larges. Au fil des heures, les nuages deviendront plus menaçants et la pluie arrivera depuis la mer du Nord. Les averses seront d’abord faibles isolées avant de devenir plus fréquentes et soutenues en fin de journée. Les maxima iront de 9 degrés en Ardenne à 13 ou 14 degrés en plaine.

Jeudi, quelques averses isolées pourront encore toucher la Belgique. Les températures oscilleront entre 10 degrés en Ardenne à 14 ou 15 degrés dans l’ouest et le centre.