Coupe du monde de basket: deux joueuses maliennes se bagarrent face à la presse, une enquête ouverte (vidéo)

C’est une scène complètement surréaliste à laquelle quelques journalistes ont assisté lors de la Coup du monde de basket féminin en Australie. Deux joueuses maliennes en sont venues aux mains dans la zone mixte, sous les yeux de la presse.

Lundi après la défaite du Mali face à la Serbie synonyme d’élimination, Salimatou Kourouma (23 ans) et Kamite Elisabeth Dabou (17 ans) se sont battues et les coups de poing ont volé en zone mixte, sous le regard médusé des journalistes et de la Serbe Sasa Cado, qui répondait aux questions d’un média avant d’être interrompues par des cris. Les deux joueuses ont rapidement été séparées par des coéquipières.