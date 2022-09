Chris Froome victime d’une chute à l’entraînement après avoir percuté une voiture

Chris Froome pensait passer un bon dimanche sur son vélo, mais malheureusement pour lui, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Lors d’une sortie à Monaco, le quadruple vainqueur du Tour de France a percuté la portière d’une voiture, comme il l’explique dans une vidéo publiée sur TikTok. « Je suis sorti pour une belle balade. C’était magnifique, beau temps, vues imprenables mais juste avant de rentrer à la maison, 500 m avant ma porte d’entrée, j’ai heurté la portière d’une voiture. Je roulais le long d’une voiture garée, quand quelqu’un a ouvert sa porte juste devant moi. Je n’ai même pas réussi à freiner, je suis passé par-dessus. »

Résultat, Froome est visiblement touché au coude gauche, en plus d’éraflures au niveau du bras et de la hanche. Il a aussi profité de sa mésaventure pour sensibiliser les conducteurs sur leur façon de sortie de la voiture, afin de faire attention aux cyclistes. Il préconise la technique du « Dutch reach ». « Au lieu d’ouvrir votre porte avec la main la plus proche de la poignée, faites-le avec votre main opposée », explique le Britannique. « Ainsi, votre corps va naturellement pivoter et votre regard attiré vers la circulation et les potentiels cyclistes à proximité. »