Taxer les riches et les surprofits: la solution de la BCE pour faire face à la crise énergétique et l’inflation

Pour faire face au choc énergétique qui frappe de plein fouet les populations européennes et à l’inflation galopante, le chef économiste de la Banque centrale européenne suggère de taxer les plus riches et les surprofits. Une idée qui fait son chemin au sein de la zone euro.

Le chef économiste de la Banque centrale européenne Philip Lane suggère de taxer les hauts revenus ou les superprofits d’entreprises pour financer les aides aux plus démunis face à l’inflation, en évitant ainsi de creuser les déficits publics.

Pour des raisons à la fois macroéconomiques et d’équité alors que le choc énergétique affecte les populations via une inflation record, « les gouvernements devraient soutenir les revenus et la consommation des ménages et des entreprises qui souffrent le plus », a déclaré M. Lane dans une interview au quotidien autrichien der Standard publiée mardi.