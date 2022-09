Disparition de Natacha de Combrugghe: du nouveau dans l’affaire

Les parents de Natacha de Crombrugghe, une jeune Belge disparue au Pérou en janvier dernier, ont indiqué vendredi qu’un squelette a été découvert à côté du crâne retrouvé il y a quelques jours, dans une zone où a pu disparaître leur fille. Tous ces restes humains ont été saisis et transférés vers la ville d’Arequipa, où ils seront soumis à une autopsie et à une analyse ADN. Pour l’instant, rien ne permet de penser qu’il s’agit de la touriste belge.

Vendredi, ceux-ci ont pu obtenir plus de précisions. Le crâne en question se trouvait entre des rochers et, sous ceux-ci, un squelette a été découvert également. La dépouille entière a été transportée vers la ville d’Arequipa, où elle sera soumise à une autopsie et à une analyse ADN. Selon les parents de Natacha de Crombrugghe, aucun élément ne permet actuellement de dire si le corps retrouvé est ou non celui de leur fille.

Contrastes d’ADN

Ce lundi, le média péruvien indiquait que les parents de Natacha de Crombrugghe étaient arrivés à l’Institut de médecine légale d’Arequipa afin de mettre en contraste leur ADN avec les échantillons du fémur retrouvé la semaine passée.