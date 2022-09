Scandale dans le monde des échecs: Carlsen accuse ouvertement Niemann de triche récente

Après plusieurs attaques à fleuret moucheté, le champion du monde d’échecs, le Norvégien Magnus Carlsen, a ouvertement accusé lundi l’Américain Hans Niemann d’avoir « triché plus, et plus récemment, qu’il ne l’a publiquement admis ».

La saga Carlsen-Niemann agite le monde des échecs depuis trois semaines : après une défaite contre l’Américain, le Norvégien de 31 ans avait pris la décision inaccoutumée de se retirer de la Sinquefield Cup aux Etats-Unis le 4 septembre.