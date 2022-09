«J’aimerais pouvoir dire que j’aurais réagi différemment»: Jan Vertonghen apporte son soutien à Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel aura difficile à oublier ce chapitre compliqué aux Mondiaux de cyclisme en Australie. Le cycliste néerlandais a été condamné lundi à deux amendes, de 1.000 dollars et 500 dollars australiens (1.010 euros au total), pour « voies de fait » après son altercation avec deux adolescentes (13 et 14 ans) et sa nuit au poste, à l’origine de son abandon sur la course en ligne dimanche.

Ce mardi, Jan Vertonghen a réagi à cette affaire sur Twitter. « J’aimerais pouvoir dire que j’aurais réagi différemment de Mathieu van der Poel dans cette situation, mais j’en doute… », a écrit le Diable rouge, faisant part de sa compréhension face à la réaction du Néerlandais.