Quel est le salaire médian des Belges? (infographies)

Le groupe de loin le plus important, qui représente 69 % de tous les travailleurs, gagne un montant brut qui se situe entre 2.000 euros et 4.250 euros par mois. Par ailleurs, 9,8 % des salariés à temps plein perçoivent au moins 6.000 euros par mois.

En Belgique, le salaire médian était de 3.550 euros par mois en 2020. Cela signifie que 50 % des salariés gagnent maximum 3.550 euros, tandis que l’autre moitié empoche un salaire plus élevé. 10 % des travailleurs gagnent moins de 2.334 euros brut par mois. À l’autre extrémité, 10 % des salariés gagnent plus de 5.991 euros brut.

L’écart salarial entre les hommes et les femmes travaillant à temps plein a pratiquement complètement disparu. En 2020, un travailleur occupé à temps plein gagnait en moyenne 3.832 euros brut par mois. En Région wallonne, les femmes gagnent même en moyenne plus que les hommes. C’est ce qui ressort des nouveaux résultats de Statbel, l’office belge de statistique, établis sur la base d’une enquête sur les salaires menée auprès de plus de 130.000 travailleurs au sein des entreprises belges.

L’écart salarial entre les hommes et les femmes occupés à temps plein se réduit fortement de 4,1 % en 2019 à 0,4 % en 2020. De plus, la Belgique compte pour la première fois une région dans laquelle les femmes gagnent en moyenne plus que les hommes. En Wallonie, un homme perçoit un salaire moyen de 3.551 euros alors qu’une femme gagne 3.573 euros. Cela entraîne un écart salarial négatif limité de moins de 0,6 %. En Flandre, l’écart salarial entre les hommes et les femmes s’élève encore à 1,1 % et à Bruxelles, les hommes gagnent 5,4 % de plus que les femmes.