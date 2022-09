Un avion toutes les 10 minutes: 160 vols quotidiens prévus pour transporter les supporters au Qatar lors du Mondial

Le territoire qatari offre une capacité d’hébergements limitée et parmi le 1,2 million de visiteurs attendus, nombre d’entre eux résideront dans les pays voisins comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Oman ou encore le Koweït. Dès lors, pour permettre aux détenteurs de billets de match de rejoindre facilement le Qatar, les compagnies aériennes locales ont formé un partenariat pour offrir des navettes quotidiennes aller-retour aux supporters.

Selon les estimations, pas moins de 160 vols quotidiens seront proposés aux fans. Comme le signale l’Obs, cela correspond à plus d’un avion toutes les dix minutes. Les supporters n’ont droit qu’à un bagage à main et des transports gratuits seront à leur disposition pour rejoindre le stade depuis l’aéroport. La durée des vols varie entre une et deux heures selon les destinations.