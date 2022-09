L’écart salarial entre hommes et femmes en nette réduction depuis 2019

En 2020, un salarié occupé à temps plein gagnait en moyenne 3.832 euros brut par mois, ressort-il d’une nouvelle enquête publiée mardi par l’Office belge de statistique, Statbel. L’écart salarial entre les hommes et les femmes travaillant à temps plein a pratiquement complètement disparu depuis 2019. En Région wallonne, les femmes gagnent même en moyenne plus que les hommes.

En Wallonie, les femmes gagnent plus que les hommes

En Wallonie, un homme perçoit un salaire moyen de 3.551 euros alors qu’une femme gagne 3.573 euros. Cela entraîne un écart salarial négatif limité de -0,6 %. En Flandre, l’écart salarial entre les hommes et les femmes s’élève encore à 1,1 % et à Bruxelles, les hommes gagnent 5,4 % de plus que les femmes. De façon globale, l’écart salarial entre les hommes et les femmes occupés à temps plein s’est réduit fortement de 4,1 % en 2019 à 0,4 % en 2020.