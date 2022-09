Une boulangerie voit sa facture d’énergie augmenter de 500% et est contrainte de fermer

« Voilà, le dur moment est arrivé », écrivent les gérants sur Facebook. « Comme déjà quelques collègues avant nous, il est temps, à notre tour, de remercier notre gouvernement pour son inaction et son indifférence, il est temps de vous remercier, vous, pour votre fidélité, et il est temps, enfin, de tirer notre révérence. Si le monde politique ne pose pas de limites et ne prend pas de décisions à la hauteur du cataclysme dans lequel nous nous trouvons, vous n’aurez bientôt plus aucune boulangerie ouverte en Belgique », alertent-ils.

Et les commerçants d’expliquer chiffres à l’appui : « Une courte explication, en toute transparence : début 2021, nous payions 1.342 €/mois pour notre consommation d’électricité. Eh oui, une boulangerie ça consomme : au quotidien, c’est entre 14h et 17h d’utilisation du four et des machines, 24h/24 de chambre froide, 20h de lumières allumées… Début 2022, nous étions passés à 1.860 €/mois. Cinq cents euros d’augmentation, donc, couplée à l’augmentation des matières premières (farine, beurre…), vous vous en souvenez, cela avait engendré une augmentation de 0,20 € de votre pain. »

Les gérants de la boulangerie poursuivent : « Ce mois de septembre 2022 et ce jour où j’ai la bonne idée, sentant le vent tourner, d’aller sur l’application de notre fournisseur d’électricité (je vous conseille à tous d’en faire autant et de ne pas attendre aveuglément qu’arrive votre facture de régularisation à la maison !) de découvrir avec stupeur, la gorge serrée et la peur au ventre, une facture de régularisation estimée à 46.000 euros et une réadaptation de nos acomptes mensuels fixée à 11.836 euros. Oui, oui, nous parlons bien de +500 % de notre facture mensuelle d’électricité. »

« Ce n’est pas une “augmentation”… c’est un assassinat ! »

Des coûts impossibles à répercuter sur les clients, expliquent les gérants : « Si nous appliquons la même hausse à nos pains, votre carré blanc devrait être vendu 16,80 euros pour permettre notre survie. C’est une aberration ! Ce n’est pas une “augmentation”… c’est un assassinat ! La fin d’une profession… et des vies qui vont avec ! »