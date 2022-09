Fuites sur les gazoducs Nord Stream: la Russie s’exprime

Suites aux fuites détectées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, le Kremlin se dit « extrêmement préoccupé » et n’exclut pas un sabotage.

Le Kremlin s’est dit mardi « extrêmement préoccupé » par les fuites détectées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, estimant qu’il ne fallait exclure « aucune » hypothèse, y compris celle d’un sabotage.

« En effet, la pression a baissé de manière significative » dans les gazoducs, a-t-il ajouté. Interrogé sur la possibilité d’un acte de sabotage, il a répondu : « Aucune option ne peut être écartée ».

« Une sorte de panne »

« Il est évident qu’il y a une sorte de panne (…), mais il est impossible d’exclure quoi que ce soit avant que les résultats ne soient disponibles », a poursuivi M. Peskov, soulignant que le fonctionnement de Nord Stream 1 était une question de « sécurité énergétique du continent (européen) tout entier ».

Les gazoducs Nord Stream 1 et 2, construits pour acheminer le gaz russe en Europe, ont été touchés tour à tour par des fuites inexpliquées en mer Baltique et révélées par les autorités danoises et suédoises.

Ces deux gazoducs, exploités par un consortium dépendant du géant russe Gazprom, sont au cœur des tensions qui opposent Moscou à l’Europe dans le cadre du conflit en Ukraine.

Les livraisons par Nord Stream 1, gazoduc qui alimente l’Allemagne et d’autres pays européens, sont ainsi suspendues, officiellement pour des raisons techniques. Nord Stream 2 n’a quant à lui jamais livré de gaz, faute de permis. Mais les deux tubes étaient tout de même remplis de gaz, ce qui explique les fuites.

« Difficile d’imaginer que c’est accidentel »,

Il est « difficile d’imaginer » que les trois fuites concomitantes sur les deux gazoducs sous-marins Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique soient « accidentelles », a affirmé mardi la Première ministre danoise, disant ne pas « exclure » un sabotage.