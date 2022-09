La Belgique perd l’un de ses plus grands économistes, Jacques Drèze

Jacques Drèze est décédé à l’âge de 93 ans. La Belgique perd l’un de ses plus grands économistes, théoricien de renom et militant infatigable en faveur de l’emploi.

Jacques Drèze, ainsi qu’il nous l’avait conté il y a quelques années déjà, rêvait d’être garde forestier, mais ses parents ne pouvaient imaginer qu’il ne reprenne pas les rênes de la banque familiale. Le jeune Verviétois, qui, en 1946, s’était inscrit en philosophie thomiste à Leuven, revint donc rapidement à Liège pour s’inscrire en sciences éco.

Mais voilà : l’étudiant est brillant et, une fois diplômé, obtient une bourse aux Etats-Unis. L’Amérique, alors, est la Mecque des apprentis économistes. Jacques Drèze choisit l’université Columbia, où il décroche sa thèse en 1957. Il passe ensuite une année entre le MIT, Harvard et Chicago, où il rencontre les plus grands : Samuelson, Solow, Leontieff, Modigliani…

A son retour en Belgique en 1958, sa voie est tracée : il sera économiste. Il intègre l’Université de Louvain, où il enseignera jusqu’à son éméritat en 1989.