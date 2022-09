Le barreau bruxellois poursuit sa féminisation, mais avec des salaires toujours contrastés

L’Observatoire du barreau de Bruxelles, fruit d’une collaboration entre l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et le Centre Perelman de la Faculté de droit de l’ULB, vient de sortir sa radiographie de la situation des 5.463 avocats francophones de la capitale en 2021. Cette étude doublée d’un sondage s’attarde notamment sur la question du genre au sein du barreau, sur les revenus des avocats et sur les quartiers de Bruxelles qui, peu à peu, sont boudés par la profession.

Premier constat tiré : le barreau continue à se féminiser et il compte désormais 47 % de femmes (c’était 45,9 % en 2017). L’âge moyen y est de 45 ans, avec un âge minimal de 22 ans et un doyen de… 112 ans. Deux pourcents des avocats francophones bruxellois ont plus de 80 ans et 64 % affichent entre 20 et 40 ans. Le barreau est par ailleurs plus diversifié que jamais, avec 65 nationalités différentes, dont 82 % de Belges et, en deuxième position, 5,8 % de Français.